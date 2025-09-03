DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Tarifas tiveram impacto especialmente relevante nos preços de insumos nos EUA, diz Livro Bege

03/09/2025 | 16:31
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A edição de agosto do Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), publicada nesta quarta-feira, 3, apontou que a inflação nos Estados Unidos segue pressionada por custos de insumos e tarifas, com sinais de que a tendência pode se intensificar. Segundo o documento, "dez distritos caracterizaram o crescimento dos preços como moderado ou modesto", mas outros dois relataram forte crescimento nos preços de insumos, "superando o crescimento moderado ou modesto dos preços de venda".

O documento destacou que quase todos os distritos notaram aumentos de preços relacionados a tarifas, afetando especialmente insumos, além de custos crescentes em seguros, serviços públicos e tecnologia. A dificuldade das empresas em repassar integralmente esses aumentos também foi ressaltada. "Enquanto algumas empresas relataram repassar totalmente os aumentos de custos aos clientes, em quase todos os distritos algumas empresas descreveram pelo menos certa hesitação em elevar preços, citando sensibilidade dos consumidores, falta de poder de precificação e medo de perder negócios", diz o texto.

Em alguns casos, a concorrência tem até forçado cortes de preços. O Livro Bege registrou que, em distritos como Cleveland e Minneapolis, empresas relataram estar "sob pressão para reduzir preços devido à concorrência, apesar do aumento nos custos de insumos".

Ainda assim, a expectativa predominante é de continuidade da pressão inflacionária. "A maioria dos distritos relatou que suas empresas esperavam que os aumentos de preços continuassem nos próximos meses", afirmou o Fed, acrescentando que em três regiões avaliadas "o ritmo desses aumentos deve se acelerar ainda mais".


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.