Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

Internacional Titulo

Trump, sobre combate às drogas: Venezuela tem sido um dos piores atores

03/09/2025 | 15:59
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 3, que a Venezuela tem sido um dos piores atores no combate às drogas, ao justificar o ataque letal a um navio venezuelano na terça-feira, em vez de interditar a embarcação e capturar os supostos traficantes.

Trump disse que o ataque levaria os traficantes de drogas a pensar duas vezes antes de tentar transportar drogas para os EUA.

"Havia enormes quantidades de drogas entrando em nosso país para matar muitas pessoas, e todos entendem isso perfeitamente", disse Trump em coletiva na Casa Branca.


