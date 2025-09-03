Passageiros enfrentam falta de luz no Aeroporto de Guarulhos, em SP

Passageiros enfrentaram falta de luz em dois terminais do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na manhã desta quarta-feira, 3. A interrupção aconteceu nos Terminais 2 e 3, destinados a voos domésticos e internacionais, respectivamente. O problema começou às 8h50, mas voos não chegaram a ser afetados.

A Gru Airport, concessionária que administra o aeroporto, diz que a queda de energia decorreu de manutenção programada e que os geradores foram acionados. "Por segurança, os geradores foram acionados e a energia está sendo restabelecida gradualmente", diz.

A EDP, distribuidora de energia elétrica que atende a região, informou que está prestando suporte técnico ao aeroporto.

De acordo com relatos em redes sociais, o incidente aconteceu quando havia muito movimento nos terminais. No momento do blecaute, o jogador de futebol americano Justin Herbert, do Los Angeles Chargers, desembarcava no terminal internacional. Internautas registraram o interior do terminal às escuras.

Em dezembro do ano passado, houve problemas de queda de energia causados pelas chuvas com fortes rajadas de vento que atingiram a região, afetando a operação do aeroporto. Na ocasião, sete voos foram desviados para outros aeroportos e quatro viagens foram canceladas.

Problema ocorreu em Congonhas na semana passada

No dia 26 de agosto, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, também registrou falta de energia, sem prejuízo para pousos e decolagens. A instabilidade durou cerca de uma hora, paralisando esteiras no check-in e deixando as instalações com pouca luminosidade.

À época, a Aena, concessionária do aeroporto, disse que a instabilidade começou às 14h47 e se estendeu até as 16h10. Os geradores foram acionados para garantir a operação dos equipamentos essenciais.