Felipe M. após vitória de Daniela no Masterchef: 'Que ela seja feliz'

Desclassificado no episódio 10 da 12ª temporada do MasterChef Brasil – Amadores após não conseguir entregar um aspic (gelatina salgada), Felipe M. marcou presença na competição não apenas pelos pratos, mas também pelas intrigas que movimentaram os bastidores do reality. Ao lado de outros colegas, protagonizou desentendimentos com Daniela Dantas, que acabou se tornando campeã da edição anunciada na noite dessa terça-feira (2), na Band.



As divergências entre os participantes e a advogada fluminense renderam momentos tensos na cozinha e acabaram se tornando um dos principais enredos da temporada. Em entrevista exclusiva ao Diário, Felipe falou sobre as polêmicas e minimizou o peso das discussões exibidas na TV.



“Eu acho que a caminhada inteira foi muito bonita, muita coisa aconteceu aqui. É muito emocionante a gente chegar na final e ver tudo isso acontecer. Acho que foram dois grandessíssimos menus [preparados por Daniela e Felipe B.], e principalmente poder ver toda essa trajetória, o coração tá saindo cheio”, afirmou o ex-participante.

Sobre a rivalidade com Daniela, Felipe ponderou que o retrato exibido ao público não traduz toda a complexidade da convivência. “Sobre toda a polêmica, tudo que aconteceu, as coisas não são bem assim. Tudo por trás da TV tem uma história contada que a gente não quis levar para o Brasil porque acho que não precisa. Cada um sabe o que está fazendo da vida e sabe no que acredita e no que deixa de acreditar.”



Mesmo com os atritos, Felipe garantiu torcida para a campeã. “Eu quero que ela seja muito feliz, que ela siga o caminho dela e que possa cada vez mais brilhar. De verdade, eu quero muito que isso aconteça.”



A final



Na grande decisão, Daniela disputou o título contra o barista carioca Felipe Bruzzi, em uma batalha considerada equilibrada pelos jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin. Ela conquistou a taça com um menu leve e sofisticado, que foi decisivo para superar os pratos potentes e ousados do rival.



Com a vitória, Daniela levou para casa um pacote de prêmios no valor de R$ 500 mil, incluindo aporte financeiro para abrir um negócio, curso na escola Le Cordon Bleu e o cobiçado troféu de campeã.



Já Felipe Bruzzi, vice-campeão, também foi reconhecido e recebeu como prêmio um curso de pâtisserie na Le Cordon Bleu, que deve impulsionar sua carreira na gastronomia.