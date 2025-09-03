DGABC
Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

Now United confirma data extra em São Paulo; saiba como comprar o ingresso

03/09/2025 | 14:57
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O grupo Now United confirmou nesta quarta-feira, 3, uma nova data da turnê Now or Never em São Paulo. A apresentação extra ocorrerá no dia 14 de novembro, uma sexta-feira, na casa de shows Vibra São Paulo. Os ingressos para a data original da apresentação do grupo na capital paulista, 15 de novembro, já esgotaram.

A pré-venda da nova apresentação começa na próxima segunda-feira, 8, às 12h. Nessa modalidade, somente Membros Ouro do Clube Shows terão acessos aos ingressos. A venda geral, no entanto, se inicia na próxima terça-feira, 9, também às 12h. Os ingressos podem ser comprados no site da Ticket360 e vão de R$ 250 à R$ 1,2 mil.

Produzido pelo empresário britânico Simon Fuller, o grupo, formado em 2017, trará ao País a turnê Now or Never Tour, que marca a reunião de antigos integrantes da banda. O conjunto é conhecido por unir artistas de diferentes nacionalidades em um mesmo projeto.

Até o momento, alguns membros da formação original já foram confirmados, como Sabina, Krystian, Hina, Sina, Shivani, Sofya e Bailey. O retorno da brasileira Any Gabrielly, um dos nomes mais populares da história grupo, permanece um mistério.

Os membros originais estarão acompanhados por novos integrantes do grupo, como Nour (Líbano), Savannah (Austrália), Desirée (Brasil), Rachel (Indonésia) e Jayna (Filipinas).

Entre os sucessos que o Now United emplacou nos últimos anos estão Summer In The City, Beautiful Life, Come Together e Baila. O grupo esteve no Brasil anteriormente em 2018 e 2023.

Além das duas apresentações em São Paulo, a banda também se apresenta em Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife.

Now United em São Paulo

Data: 14 de novembro

Horário do Show: 20h30

Local: Vibra São Paulo

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro

Classificação: 15 Anos. Crianças ou adolescentes com idade menor de 15 anos, desacompanhados de genitores ou responsáveis, poderão permanecer no evento, desde que estejam por seu representante legal, autorizado por escrito, com firma reconhecida, delegando sua responsabilidade a uma pessoa maior de 18 anos.

Preços: Superior 2 - R$ 250 (meia), R$ 500 (inteira); Superior 1 - R$ 280 (meia), R$ 560 (inteira); Pista - R$ 380 (meia), R$ 760 (inteira); Camarote Central - R$ 600 (meia), R$ 1,2 mil (inteira)


