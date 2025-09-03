DGABC
Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

Economia


O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) medido em reais caiu 0,52% em agosto na comparação com julho, informou a autarquia. A queda ocorreu em commodities metálicas (-0,94%) e de energia (-5,73%), enquanto houve aumento em agropecuária (0,72%)

O IC-Br representa a média mensal dos preços de um conjunto de commodities consideradas relevantes para a dinâmica da inflação no Brasil. O setor agropecuário tem peso aproximado de 67% no índice, seguido pelos segmentos de energia (em torno de 17%) e de metais (com cerca de 16%).

Em dólares, o índice agregado avançou 0,98% em agosto, com alta no segmento agropecuário (2,24%), crescimento em metálicas (0,55%) e queda em energia (4,33%).

O IC-Br medido em reais acumula baixa de 10,23% de janeiro a agosto deste ano, mas ainda cresce 5,84% em 12 meses. Os preços das commodities agropecuárias caem 10,77% no ano e sobem 8,81% em 12 meses; os de metais recuam 2,06% no ano e avançam 9,54% em 12 meses; e os de energia têm baixa de 16,61% no ano e de 10.19% em 12 meses.


