DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

Odete e César se casam em 'Vale Tudo'? Modelo tentará fugir após golpe de Maria de Fátima

03/09/2025 | 14:46
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O aguardado casamento de Odete (Débora Bloch) e César (Cauã Reymond) deve movimentar os próximos capítulos de Vale Tudo. A cerimônia, no entanto, será marcada por conflitos, armações e uma tentativa de fuga por parte do noivo.

Nos capítulos previstos para a próxima semana, Maria de Fátima (Bela Campos) se une a Mário Sérgio (Thomás Aquino) para sabotar o casamento da mãe de Afonso (Humberto Carrão). A dupla planeja uma armação para expor César publicamente. A estratégia envolve a divulgação de uma notícia falsa na internet, em que o modelo é acusado de ser o responsável pelo roubo do quadro de Heleninha (Paolla Oliveira).

Diante da repercussão, César decide fugir da festa de casamento com Olavo (Ricardo Teodoro). No entanto, Odete consegue impedir a saída do marido e se antecipa ao boato, desmentindo a publicação diante dos convidados. Como presente, ela ainda entrega um carro novo a César.

Após o ocorrido, o próprio modelo revela à esposa que participou do roubo do quadro, mas responsabiliza Maria de Fátima pela ideia. A situação se complica ainda mais quando Mário Sérgio confirma a Odete que foi Maria de Fátima quem plantou a notícia na internet.

O episódio repercute também nos negócios da família. Afonso comenta com Solange (Alice Wegmann) que a repercussão do casamento afetou a TCA, com queda nas ações da empresa. Paralelamente, Marco Aurélio (Alexandre Nero) continua sendo alvo da desconfiança de Odete, que acredita estar sendo roubada pelo executivo.

Além da crise familiar e empresarial, os próximos capítulos também trazem novos desdobramentos na vida de outros personagens: Heleninha se aproxima de Renato (João Vicente de Castro) durante uma sessão de fotos, Marieta (Cacá Ottoni) e Poliana (Matheus Nachtergaele) decidem assumir um relacionamento, e Ivan (Renato Góes) avança na divulgação de sua nova agência com a ajuda de Bruno (Miguel Moro).

Vale Tudo vai ao ar de segunda a sábado, no horário das 21h da TV Globo.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.