Fifa aplica multa de R$ 814 mil à Argentina por racismo nas Eliminatórias

A Fifa anunciou nesta quarta-feira uma série de multas às federações por casos de racismo nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E uma das entidades punidas foi a Associação de Futebol Argentino (AFA), multada em 120 mil francos suíços, equivalente a R$ 814 mil, por atitudes discriminatórias de torcedores da sua seleção em jogo contra a Colômbia.

O episódio racista aconteceu no dia 10 de junho, na partida entre argentinos e colombianos, em Buenos Aires. A partida terminou empatada por 1 a 1. A Fifa não entrou em detalhes sobre o ato considerado discriminatório. E aplicou a multa, de quase US$ 150 mil, por uma única denúncia.

O jogo também rendeu uma multa de 5 mil francos suíços (R$ 34 mil) ao meio-campista argentino Enzo Fernandez, por uma falta perigosa. O argentino também foi suspenso por dois jogos. Atual campeã mundial, a Argentina se classificou por antecipação para o Mundial a ser disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Outras cinco federações foram punidas por "discriminação e abuso racista": Albânia, Chile, Colômbia, Sérvia e Bósnia-Herzegovina. A entidade albanesa recebeu a maior multa, de 161,5 mil francos suíços (pouco mais de um R$ 1 milhão). A federação chilena foi multada em 115 mil francos suíços, enquanto a Colômbia terá que desembolsar 70 mil francos suíços. A Sérvia deve pagar 50 mil e a Bósnia-Herzegovina, 21 mil.

As multas de seis dígitos mostram uma nova postura da Fifa, mais severa, com casos de racismo no futebol. A nova abordagem foi determinada em sua última reunião anual, em 2024, em um pedido para que as entidades do futebol tomassem medidas mais rígidas contra casos de discriminação. Na maioria dos casos, a Fifa também ordenou que suas federações membros tivessem um "plano de prevenção" para jogos futuros.