Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou apoio à segurança da Polônia, ressaltando que nunca considerou a possibilidade de retirar as tropas do país.

Os comentários foram feitos em coletiva concedida durante a recepção ao novo presidente da Polônia, Karol Nawrocki, que visita a Casa Branca nesta quarta-feira (3) em busca do fortalecimento de seu relacionamento com Trump.

Em relação à segurança doméstica, o republicano aventou a possibilidade de uma atuação federal no combate ao crime em Chicago e Louisiana, enquanto repetiu que Washington D.C. agora é uma zona totalmente segura e sem crimes após a intervenção na capital americana.

O presidente americano também abordou o tema das investigações de tráfico sexual envolvendo Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, sua ex-namorada.

"Milhares e milhares de documentos" foram divulgados, disse, citando que a "farsa democrática" continua. "Não importa o que você faça, isso vai continuar", disse Trump. E acrescentou: "sério, acho que já chega."


