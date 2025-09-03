DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

Economia

Trump, sobre tarifas: 'Acho que teremos grande vitória na Suprema Corte'

03/09/2025 | 13:43
Diário do Grande ABC


O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 3, que se os Estados Unidos não conseguirem ganhar o julgamento sobre tarifas na Suprema Corte, o país vai sofrer muito. Em coletiva concedida na Casa Branca nesta quarta-feira, Trump, no entanto, manifestou otimismo sobre uma reversão da decisão do Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito Federal, que determinou que o republicano não tinha o direito legal de impor tarifas abrangentes.

"Acho que teremos vitória na Suprema Corte", afirmou o presidente dos EUA na coletiva na Casa Branca. "As tarifas são vitais para os Estados Unidos", disse.

Para Trump, é possível que em algum dia as tarifas substituam os impostos.


