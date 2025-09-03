DGABC
STF: 1ª Turma encerra sessão de julgamento de Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe

03/09/2025 | 13:25
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou pouco depois das 12h53 desta quarta-feira, 3, o segundo dia da sessão de julgamento da ação penal da tentativa de golpe de Estado, que tem o ex-presidente da República Jair Bolsonaro e outros sete aliados como réus. A sessão foi marcada pelas sustentações orais das defesas dos réus militares, inclusive a do ex-chefe do Executivo.

O julgamento será retomado na próxima terça-feira, 9, às 9 horas, com o voto do relator, Alexandre de Moraes.


