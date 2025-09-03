Mattos diz que Santos tem dificuldade no mercado e põe Neymar como trunfo para atrair reforços

O diretor executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira e expôs o cenário que o clube enfrenta no mercado para conseguir reforços. Segundo ele, gestões passadas prejudicaram a imagem do clube em termos de negociação, dificultando a tarefa de reforçar o elenco. Ainda na conversa com os jornalistas, o dirigente colocou a figura de Neymar como trunfo para atrair novos nomes: "Todos desejam jogar com ele".

Em meio à necessidade urgente de reação no Campeonato Brasileiro (o Santos ocupa a 16ª posição e tem os mesmos 22 pontos do Vitória, 17º colocado, e primeiro time na zona de rebaixamento), Mattos comentou sobre a dificuldade que a agremiação tem para efetivar as negociações.

"Aniquilaram a credibilidade (do clube). A grande maioria dos times não quer conversar ou cria dificuldades. Isso se deve ao que o Santos fez no passado", numa referência às gestões anteriores.

Além do retorno esportivo, que nesse caso seria a manutenção da equipe na Série A do Brasileiro, Mattos afirmou ainda que recuperar o Santos é também um objetivo da diretoria.

"Se sair com um legado de resgatar a credibilidade, serei um profissional realizado. Esse é o grande trabalho. Vamos trabalhar dia e noite para que isso aconteça sendo direto e transparente, não fazendo nada fora da realidade", afirmou.

A missão de afastar o Santos da zona do rebaixamento tem uma relação direta com um elenco mais forte. Nessa direção, Mattos vê a presença de Neymar como um fator positivo para atrair reforços de bom nível.

"Neymar é mais que um atleta, é um filho que o Santos tem e que brilhou no mundo. Ele é uma arma para negociações. Todos desejam jogar ao lado dele", disse o dirigente.

A mudança no comando técnico também foi abordada na entrevista. A chegada de Juan Pablo Vojvoda para substituir Cleber Xavier foi encarada como positiva para o clube, principalmente neste cenário de crise e grande instabilidade.

"Ele teve uma longa permanência no Fortaleza com um trabalho mental excepcional. Conseguimos trazer um técnico muito cobiçado que aceitou vir neste momento de luta para ajudar a sair desta situação."

Por fim, o diretor executivo se manifestou em relação à torcida. O tom do discurso foi uma relação de transparência. "A melhor maneira de se comunicar é sendo transparente e direto, assumindo os erros e mostrando os acertos para chegar onde queremos", afirmou Mattos.