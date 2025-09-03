Travis Kelce fala sobre noivado com Taylor Swift

DGABC
03/09/2025 | 13:35
O jogador de futebol americano Travis Kelce se manifestou pela primeira vez após o anúncio do noivado com Taylor Swift. O casal revelou a novidade na última terça-feira (26), em uma publicação conjunta no Instagram.

Travis agradeceu ao carinho e à empolgação dos fãs em uma prévia do próximo episódio do podcast New Heights, apresentado por ele junto ao irmão Jason Kelce, divulgada nas redes sociais do programa. "Eu agradeço a todos que se manifestaram, que enviaram alguma mensagem, todas as publicações e toda a empolgação por aí. Está sendo muito divertido contar a todos com quem eu vou passar o resto da minha vida", entregou. O episódio completo do podcast será lançado nesta quarta-feira (3).

Anteriormente, o pai do atleta, Ed Kelce, já havia fornecido alguns detalhes sobre o luxuoso pedido de casamento. Segundo ele, o momento aconteceu em um jardim da cidade de Lees Summit, no Missouri, e Travis chegou a cogitar adiar o pedido. "Ele a levou até lá, eles estavam prestes a sair para jantar, e ele disse: 'Vamos sair para tomar uma taça de vinho?'. Eles foram e foi nesse momento que ele a pediu em casamento. Foi lindo", afirmou em entrevista ao canal News 5, de Cleveland.

Ainda de acordo com Ed, o pedido aconteceu duas semanas antes da publicação no Instagram. Segundo o especialista Benjamin Khordipour revelou à revista Brides, especializada em casamentos, o anel possui "um diamante antigo de corte almofada alongado, com aproximadamente oito quilates, cor F e pureza VS1".

Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivado


