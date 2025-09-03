EUA: dívida pode desafiar crescimento se continuar em ritmo insustentável, diz dirigente do FED

O presidente do Federal Reserve (Fed) de St. Louis, Alberto Musalem, alertou nesta quarta-feira, 3, para os desequilíbrios fiscais nos Estados Unidos. Em evento do Peterson Institute for International Economics (PIIE), o dirigente afirmou que a escalada da dívida pública pode desafiar o crescimento econômico se continuar em ritmo "insustentável".

Musalem, que vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), ponderou que as receitas com tarifas podem ajudar o governo a estabilizar a relação da dívida para o Produto Interno Bruto (PIB). Segundo ele, mudanças no comércio podem trazer implicações para preços e qualidade de bens.

O dirigente acrescentou que o Fed avalia sinais de condições financeiras como o índice S&P 500, mas não tem uma meta para essas métricas. O trabalho da instituição é reagir aos dados e a informações, disse.