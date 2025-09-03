DGABC
Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

Após confusão com Dado Dolabella, Wanessa e Luan Pereira aparecem juntos em vídeo bem-humorado

03/09/2025 | 11:47
Wanessa Camargo e Luan Pereira voltaram a aparecer juntos nessa terça-feira, 2, em um vídeo publicado nos bastidores do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. No registro compartilhado por Luan, os dois fazem juntos a coreografia de Você e Sua Amiguinha, parceria do cantor com MC Daniel.

Wanessa aparece sorrindo e se confunde nos passos finais da dança. "Wanessa, bora andar de Dodge Ram", escreveu Luan na legenda da publicação. A artista respondeu: "Ainda tô aprendendo as dancinhas, mas até que fui bem, né? Amei."

A gravação circula poucos dias depois de uma confusão envolvendo Dado Dolabella, ex-namorado da cantora, e o sertanejo. Em um episódio ocorrido durante uma confraternização do elenco na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, Dado Dolabella teria empurrado Luan Pereira ao chão após interpretar que o cantor estaria tentando beijar Wanessa.

Depois da briga, Luan se manifestou nas redes sociais, chamando Dolabella de "agressor de mulher". Ele também publicou vídeos que foram interpretados por seguidores como indiretas para Wanessa. Apesar disso, ambos continuaram participando normalmente das apresentações individuais no quadro de dança.


