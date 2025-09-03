DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo

Psiquiatras lançam cartilha para ensinar influenciadores a falar sobre saúde mental e suicídio

03/09/2025 | 11:34
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) lançou, nesta terça-feira, 2, uma cartilha voltada a influenciadores e criadores de conteúdo, com orientações sobre como abordar temas relacionados à saúde mental, como prevenção do suicídio e de doenças psiquiátricas. O material pode ser baixado de forma gratuita.

"Estamos entre os países que mais consomem redes sociais no mundo e os influenciadores têm o poder de alcançar milhões de pessoas. Quando compartilham seus diagnósticos e tratamentos com doenças mentais, eles podem inspirar outras pessoas a buscarem ajuda", destaca Antônio Geraldo, presidente da ABP e coordenador nacional da Campanha Setembro Amarelo. "Mas a prevenção de doenças mentais e do suicídio é um tema que deve ser tratado com responsabilidade. Informações erradas podem gerar danos irreversíveis", alerta o médico.

Segundo a cartilha, devem ser evitadas condutas como romantizar o sofrimento, detalhar histórias ou métodos de suicídio e oferecer ajuda direta como se fosse um profissional de saúde. Os médicos também destacam a importância de não estimular o uso do álcool ou drogas como forma de alívio, não divulgar testes de autodiagnóstico nem compartilhar conteúdos sensacionalistas e sugestão de tratamentos sem comprovação.

Uso de frases simplistas, como "vai passar", e até a promoção de jogos de azar são apontados como exemplos de mensagens que, em vez de acolher, podem agravar o sofrimento de quem precisa de ajuda. Outro ponto importante é evitar estigmatizar os indivíduos com rótulos como "louco" ou "pirado", e preferir expressões como "pessoa com depressão" ou "em sofrimento".

A recomendação é adotar uma linguagem acolhedora, gentil e livre de julgamentos, combinando informação com empatia. Frases que unem cuidado e orientação, como "você não está sozinho, tem gente que pode te ajudar", são recomendadas. O objetivo é incentivar uma comunicação que informe sem reforçar preconceitos.

"A mensagem mais importante para passar a todos é que não se desesperem. Se pensar em tirar a própria vida, procure ajuda médica. Diariamente, milhões de pessoas iniciam um tratamento psiquiátrico adequado e são ajudadas a tirar esse tipo de pensamento da cabeça, mas precisamos ter responsabilidade e capacidade de ensinar a fazer o certo", destaca Geraldo.

Além da cartilha, o site da Campanha Setembro Amarelo reúne outros materiais educativos e informativos para diferentes públicos. Todos os conteúdos estão disponíveis de forma gratuita.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.