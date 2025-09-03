O que The Rock fez para ficar irreconhecível em filme? Profissionais explicam 'truques'

Dwayne Johnson, o The Rock, passou por uma transformação física e visual para interpretar o lutador Mark Kerr no filme Coração de Lutador - The Smashing Machine. A mudança foi percebida tanto na vida real, durante sua passagem pelo Festival de Veneza, quanto na tela. A atuação rendeu ao ator uma longa salva de aplausos no evento.

Segundo o personal trainer Kunal Makwana, consultado pelo jornal britânico Daily Mail, o ator perdeu cerca de 27 quilos para o papel. "O treino de força teria sido o foco principal para preservar a musculatura dele, mas também teria incluído uma grande quantidade de trabalho de condicionamento, como sessões de cardio, treinos intervalados de alta intensidade e exercícios específicos de luta para refletir o papel para o qual ele se preparou", afirmou.

A alimentação foi ajustada para manter um déficit calórico sem comprometer a massa muscular. "Perder cerca de 27 quilos, especialmente para alguém tão musculoso quanto Dwayne Johnson, exige uma abordagem incrivelmente disciplinada. A dieta deve ter sido rigorosa e estruturada, focada em criar um déficit calórico e manter a ingestão de proteínas alta para preservar a massa muscular", explicou Makwana.

Ele ainda detalhou os tipos de alimentos que possivelmente compuseram o cardápio do ator: "Isso geralmente significa muitas proteínas magras, como frango, peixe e ovos, além de vegetais e porções cuidadosamente controladas de carboidratos complexos, como arroz ou batata-doce. A questão não é tanto soluções rápidas, mas sim precisão, então cada refeição deve ter sido pesada e cada caloria contabilizada, sem absolutamente nenhum alimento processado, lanches ou comida para viagem."

Além da preparação física, a caracterização de Johnson também foi modificada com técnicas de maquiagem e uso de próteses. O responsável pelo processo foi o maquiador Kazu Hiro, vencedor do Oscar por trabalhos em filmes como O Destino de uma Nação e Maestro. Em entrevista à revista Variety, ele explicou as intervenções feitas para transformar o rosto do ator.

"Mark Kerr tem um osso da sobrancelha muito proeminente, então também precisei colocar sobrancelhas sobre ele e mudar o formato do nariz", disse Hiro. "A linha do cabelo e o formato da cabeça também trazem semelhança à aparência." O maquiador relatou ainda que o suor nas cenas de luta dificultava a fixação das próteses. "O nariz dele começava a descolar, e isso é algo que não pode ser evitado, porque as pessoas suam. Especialmente quando ele estava lutando ou treinando. Não importava a cola que usássemos, o suor empurrava e começava a soltar. Era uma manutenção constante."

Dirigido por Benny Safdie e com Emily Blunt no elenco, Coração de Lutador acompanha a trajetória de Mark Kerr, bicampeão peso-pesado do UFC, abordando tanto sua carreira nos anos 1990 quanto sua vida pessoal fora do ringue. O filme estreia no dia 2 de outubro nos cinemas brasileiros.