Cultura & Lazer Titulo

Djavan convida fãs a criarem versões de música de seu próximo álbum

03/09/2025 | 10:58
Com quase 250 mil seguidores no TikTok, o cantor Djavan busca aproximar-se ainda mais do público jovem. Para isso, lançou um desafio: convidou seus fãs a criarem versões de um trecho da música Melodia, que fará parte de seu próximo álbum, Improviso, com lançamento previsto para 13 de novembro nas plataformas digitais.

A ideia é que seus seguidores postem as versões na própria plataforma. "Agora quero ver você criar algo em cima dela", desafia seus seguidores no TikTok.

A melodia da canção, disponibilizada na biblioteca de áudio da plataforma, apresenta Djavan improvisando com sons vocais - sem letras, apenas com silabados, vocalizes e entonações livres.

Às vésperas de completar 50 anos de carreira, esta é a primeira vez que Djavan oferece um spoiler de um projeto antes de seu lançamento oficial.

O single Melodia, resultado da colaboração com os fãs, está programado para ser lançado em 25 de setembro.


