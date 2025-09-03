DGABC
Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

Internacional Titulo

Chicago, Baltimore e Nova Orleans podem precisar de ajuda da Guarda Nacional, diz secretário

03/09/2025 | 10:39
O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, defendeu uma interferência da Guarda Nacional em Chicago, Baltimore e Nova Orleans, mas disse que o governo prefere agir a convite dos governadores, durante entrevista à Fox News na manhã desta quarta-feira, 3. "Teríamos orgulho em intervir, mas queremos que os governadores nos chamem", disse, ressaltando que o foco é "proteger" os norte-americanos.

Hegseth classificou como "lindo" o trabalho das tropas nacionais na capital federal Washington DC para controlar o crime na região e defendeu que toda a ação realizada em Los Angeles esteve dentro da lei.

"Agora estamos vendo este trabalho ser contestado e revertido", disse ele, em referência à decisão judicial que considerou ilegal o envio de tropas para acompanhar agentes federais em operações de imigração na Califórnia.


