Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

Economia


O dólar opera em baixa no mercado à vista na manhã desta quarta-feira, 3, após três altas seguidas, o que ajuda a aliviar os juros futuros longos. As taxas futuras mais curtos seguem estáveis, após a produção industrial de julho cair 0,2%, perto da mediana de -0,3%.

Investidores seguem atentos ao segundo dia do julgamento no STF sobre a tentativa de golpe, com as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-ministros militares. Também monitoram a audiência em Washington sobre práticas comerciais do Brasil e aguardam posicionamento do presidente dos EUA Donald Trump, que prometeu recorrer da decisão judicial contra suas tarifas de importação.

O Comitê Gestor do Simples Nacional adiou por dois meses o recolhimento de tributos das empresas afetadas pelo tarifaço do governo dos Estados Unidos, com alíquotas adicionais de 50% sobre produtos brasileiros.


