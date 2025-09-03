DGABC
Economia


A produção industrial caiu 0,2% em julho ante junho, na série com ajuste sazonal, divulgou nesta quarta-feira, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio um pouco melhor do que a mediana das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de retração de 0,3%, com intervalo entre uma queda de 1,3% a uma alta de 0,7%.

Em relação a julho de 2024, a produção industrial subiu 0,2%. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam desde uma queda de 1,7% a um avanço de 1,8%, com mediana positiva de 0,1%.

No acumulado do ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior, a indústria teve uma alta de 1,1%. No acumulado em 12 meses, a produção subiu 1,9%.


