Nacional Titulo Centro de São Paulo

Policial Civil é encontrado morto na Favela do Gato

O DHPP, da Polícia Civil de São Paulo, está investigando a morte do policial civil Caio Bruno, lotado no Denarc

03/09/2025 | 10:05
FOTO: Reprodução/TV Globo
FOTO: Reprodução/TV Globo


O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), da Polícia Civil de São Paulo, está investigando a morte do policial civil Caio Bruno, lotado no Denarc (Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes).

Conforme informações preliminares, o agente foi localizado em via pública na noite dessa terça-feira (2), na Favela do Gato, comunidade na região do Bom Retiro, no centro da capital paulista.

"Policiais militares e o resgate foram acionados e o óbito constatado no local", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

O caso está sendo registrado no DHPP e seguem em andamento as investigações para a apuração dos fatos.

