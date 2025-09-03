DGABC
Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

Política

PF cumpre ordem de afastamento de governador do TO por suspeita de desvios de cestas básicas

03/09/2025 | 08:10
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para apurar desvios em cestas básicas e cumpriu nesta quarta-feira, 3, uma ordem de afastamento do governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele ainda não se manifestou sobre o fato.

As investigações apontam a existência de um esquema de desvios de R$ 73 milhões em recursos públicos no Estado entre 2020 e 2021, durante a pandemia da covid-19. Wanderlei Barbosa é um dos alvos de busca e apreensão e também teve seu afastamento decreto por decisão do ministro do STJ Mauro Campbell.

A PF cumpre 51 mandados de busca e apreensão e medidas cautelares contra os alvos.


