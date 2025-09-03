Paulo Figueiredo diz que anistia só vale se for 'ampla, geral e irrestrita'

Em meio aos debates na Câmara dos Deputados pela construção de um projeto de anistia aos acusados pelos atos de 8 de Janeiro, o blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, também acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de participar da trama golpista, usou as redes sociais nesta terça-feira, 2, para manifestar seu apoio a um texto sobre o tema, desde que a proposta inclua uma anistia seja "ampla, geral e irrestrita".

Na prática, uma versão como a que ele defende beneficiaria o próprio Figueiredo e também o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete militares que são réus no núcleo crucial, que começou a ser julgado nesta terça-feira.

"Agora que parece claro que haverá uma nova lei da anistia, é importante fazer um aviso: precisamos que ela seja AMPLA, GERAL e IRRESTRITA. Qualquer coisa que não atenda a esses critérios é perda de tempo e não contará com o nosso apoio. As pedradas dos EUA, portanto, continuarão vindo. Grato!" escreveu o blogueiro.

A publicação acompanha outras manifestações a favor da anistia que ocorreram no dia em que se iniciou o julgamento da Ação Penal 2668, analisada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

As declarações de Figueiredo vêm no momento em que o governador São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), assumiu uma posição de liderança nas tratativas sobre uma anistia. Durante uma entrevista ao Diário da Grande ABC, na última sexta-feira, dia 29, Tarcísio afirmou que conceder à anistia a Bolsonaro será seu primeiro ato caso seja eleito presidente em 2026. Nesta terça, Tarcísio foi a Brasília e se reuniria com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para discutir o assunto. Flávio afirmou que o projeto está quase pronto e será apresentado nos próximos dias. Ele deve contar com o apoio do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) na articulação do tema. Lira se encontrou na segunda-feira, dia 1º, com Bolsonaro.