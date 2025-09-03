PIB da Austrália cresce 0,6% no 2º trimestre ante os três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) da Austrália cresceu 0,6% no segundo trimestre de 2025 na comparação com os três meses anteriores, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 3, pelo escritório de estatísticas do país, conhecido como ABS.

Na comparação com o segundo trimestre de 2024, o PIB australiano teve alta de 1,8%.

Segundo o ABS, o crescimento do PIB foi impulsionado pela demanda doméstica, liderada pelo consumo das famílias e do governo. "O investimento público foi o maior fator de desaceleração do crescimento, enquanto o comércio líquido contribuiu modestamente para o crescimento, liderado pelas exportações de minérios", afirmou a instituição, em comunicado.