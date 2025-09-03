DGABC
Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

Economia


O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 0,2% na comparação anual de julho, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 3, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam acréscimo anual de 0,1%.

No confronto mensal, o PPI do bloco avançou 0,4% em julho. Neste caso, o consenso da FactSet era de ganho de 0,3%.

Excluindo-se os preços de energia, que tendem a ser voláteis, o PPI da zona do euro ficou estável em julho ante junho, mas aumentou 1% ante igual mês do ano passado.


