PMI de serviços da zona do euro cai a 50,5 em agosto e fica abaixo da prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro caiu de 51 em julho para 50,5 em agosto, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 3, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. A leitura definitiva de agosto ficou abaixo da estimativa preliminar, de 50,7, e também da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 50,8.

O PMI composto do bloco, que engloba serviços e indústria, avançou de 50,9 para 51 no mesmo período, atingindo o maior patamar em 12 meses, mas veio um pouco aquém da estimativa inicial e do consenso da FactSet, de 51,1.

Números acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.