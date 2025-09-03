DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

Economia

Bolsas da Europa se recuperam parcialmente, após tombo com riscos fiscais

03/09/2025 | 07:08



Por Sergio Caldas*

São Paulo, 03/09/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta quarta-feira, recuperando-se parcialmente das fortes perdas que sofreram no pregão anterior, quando preocupações fiscais impulsionaram os juros de títulos soberanos ultralongos da região.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,62%, a 546,53 pontos.

O apetite por risco na Europa ganhou tração hoje embora os rendimentos de títulos ultralongos sigam elevados. O do Gilt britânico de 30 anos, por exemplo, atingiu 5,752% mais cedo, em nova máxima desde 1998, em meio à expectativa para o próximo plano orçamentário do Reino Unido.

No âmbito macroeconômico, os PMIs de serviços da Alemanha e da zona do euro como um todo foram revisados para baixo, impulsionando o euro, enquanto o do Reino Unido teve revisão para cima, pesando momentaneamente na libra.

Mais adiante, investidores vão acompanhar relatório dos EUA sobre criação de posto de trabalho, conhecido como Jolts, em busca de sinais que consolidem a expectativa de corte nos juros básicos americanos na reunião do Federal Reserve (Fed) deste mês.

Às 7h06 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,47%, a de Paris avançava 0,97% e a de Frankfurt ganhava 0,78%. As de Milão e de Madri, por suas vez, tinham respectivas altas de 0,46% e 0,02%. Exceção, a de Lisboa caía 0,11%.

Contato: [email protected]

*Com informações da Dow Jones Newswires


