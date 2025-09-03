DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Al-Hilal segura Marcos Leonardo até limite da janela e frustra plano do São Paulo por atacante

02/09/2025 | 23:57
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O São Paulo fecha a janela de transferências sem um substituto para André Silva no ataque. A diretoria tentou até os últimos momentos fechar a chegada de Marcos Leonardo junto ao Al-Hilal. O clube saudita, porém, não chegou a um acordo com os são-paulinos.

André Silva, que já substituía Calleri, também lesionado, se machucou diante do Atlético-MG pelo Brasileirão. O São Paulo também perdeu Ryan Francisco e se viu sem opções para o comando do ataque.

O clube chegou a alinhar os termos com Marcos Leonardo, que ficou fora dos inscritos do Al-Hilal para a Liga Saudita, por causa do limite de estrangeiros por time. O negócio seria no formato de empréstimo, já que o São Paulo não pode aportar valores em contratações segundo seu controle financeiro.

Os custos teriam de ser divididos entre os dois clubes. Esse fator se tornou empecilho para a negociação. Um possível empréstimo do jogador brasileiro ao Al-Shabab também era uma possibilidade que competia com a vinda dele para o País.

O São Paulo até anunciou o retorno de Emiliano Rigoni, mas o argentino chega para reforçar outras posições que não a de centroavante. Ganha força, então, a possibilidade de Luciano atuar na função, como tem feito em testes de Hernán Crespo nos últimos jogos. Contra o Cruzeiro, o camisa 10 fez dupla com Ferreirinha na frente, sendo o jogador de referência na área.

Aos 22 anos, Marcos Leonardo foi um dos destaques do Al-Hilal no Mundial de Clubes. Com quatro gols marcados em cinco jogos, ele dividiu a artilharia da competição ao lado de Ángel Di María, do Benfica, Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, e Gonzalo García, do Real Madrid.

Um retorno ao Brasil também tem como objetivo a convocação do atacante à seleção brasileira. Marcos Leonardo vivia a expectativa de ser relacionado por Carlo Ancelotti para as partidas contra Chile e Bolívia nas Eliminatórias, mas ficou fora do corte final.

Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo deixou o Brasil em 2023, para defender o Benfica, de Portugal. Após um ano na Europa, rumou ao Al-Hilal em 2024. Em sua primeira temporada na Arábia Saudita, marcou 17 gols em 24 jogos do Campeonato Saudita.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.