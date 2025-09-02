Yago Dora celebra título mundial com corte 'cascão' à Ronaldo e revela ressaca: 'Acordei ruim'

Yago Dora não tem hora para encerrar a comemoração pelo título inédito do Circuito Mundial de Surfe (WSL). Um dia após a conquista, a oitava do Brasil na competição, o surfista admitiu que acordou de ressaca por estender as celebrações. Fã de Ronaldo Fenômeno, ele ainda raspou o cabelo no estilo 'cascão' do camisa 9 no penta.

"Acordei de ressaca, porque a gente festou ontem. Primeira sensação foi ruim. Mas foi muito legal. Não estava me sentindo muito bem, mas sentei no sofá e fiquei encarando o troféu", contou em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Dora pôde disputar o WSL Finals sem enfrentar nenhum dos outros surfistas antes da decisão. Isso porque ele chegou à última etapa como líder do ranking mundial, enquanto os outros, do segundo ao quinto, enfrentaram-se entre si, escalonando até o último duelo, com o brasileiro. Para ele, isso foi crucial para o título.

"Bati na trave nas últimas temporadas. Senti que, se eu tivesse nas outras finais, eu me enxergava com chances de vencer. Pelo fato de ser em San Clemente (Califórnia), ondas que me identifico muito", refletiu.

O topo do ranking se confirmou na etapa de Jeffrey Bays, na África do Sul, em julho. "Esse ano também é uma onda que encaixa muito com meu surfe. Minha meta, no começo do ano, era classificar entre os três primeiros, para ter uma margem legal. Essa vantagem do primeiro lugar foi muito valiosa. Assim que eu soube que essa mudança iria acontecer (poder decidir na primeira bateria que disputaria), foquei muito em assumir a liderança. Queria ficar com ela até o Finals", contou.

Durante a entrevista, o boné cobria o 'corte cascão' tal qual Ronaldo na final da Copa do Mundo de 2002. Mas Yago fez questão de mostrar o penteado. "Eu cresci com as memórias do Ronaldo, da seleção brasileira. Quando eu era criança, o Brasil foi penta. Sempre ficou na minha cabeça. Acho o futebol um esporte muito bonito", disse.

Foi aos 11 anos que Dora decidiu trocar o desejo de ser jogador de futebol pelo surfe. Ele veste a lycra 9, também em referência ao artilheiro. "O 9 representa isso. O cara que chega na hora importante e decide. E era isso que eu queria me tornar".

DORA ELOGIA BRASILEIROS ATLETAS E QUERIA VENCER O PRÓPRIO PAI NO FINALS

Dono do oitavo título brasileiro na WSL, Yago Dora defendeu que os compatriotas são os que mais se esforçam no cenário do surfe mundial. "A galera virou atleta mesmo, levou a sério o surfe. Pela minha experiência dentro do circuito, os brasileiros são os que trabalham mais duro. Colocando esse fogo, esse sangue brasileiro de querer a vitória", avaliou.

A geração vencedora, porém, é vista por ele como resultado de um bom trabalho de base. "Tudo começa desde criança. Esses caras que vieram um pouco mais cedo tiveram um circuito de base muito forte, competindo direto, campeonatos de bom nível todo fim de semana. Isso forma atletas. Eu peguei o início, mas já em decadência desses eventos. Até por isso, eu demorei um pouco mais para ganhar confiança e me sentir bem", comentou.

Uma mudança na carreira do surfista foi romper com o próprio pai, Leandro Dora, que era seu treinador. Segundo ele, isso foi importante para ter controle sobre seu futuro e as próprias decisões.

Desde 2021, Leandro Dora, o 'Grilo', treinava o australiano Jack Robinson, que também estava no WSL Finals. O 'Grilo', como Leandro é conhecido do tempo de surfista, então, encerrou a parceria com Robinson, assumindo a torcida pelo filho em Fiji. "Foi até uma motivação que ele estivesse aqui e querer ganhar dele", brinca Dora.

O brasileiro ainda revelou ser um "leitor lento", mas compartilhou o título que tem sido seu passatempo no momento: "A Alma Indomável", de Michael A. Singer. A obra fala sobre "se livrar da tirania da mente". Pela leitura ou não, Dora já está leve.