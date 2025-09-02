A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,67%

Pontos: 140.335,16

Máxima estável: 141.279 pontos

Mínima de -1,17% : 139.625 pontos

Volume: R$ 21,17 bilhões

Variação em 2025: 16,67%

Variação no mês: -0,77%

Dow Jones: -0,55%

Pontos: 45.295,81

Nasdaq: -0,82%

Pontos: 21.279,63

Ibovespa Futuro: -0,89%

Pontos: 142.345

Máxima (pontos): 143.255

Mínima (pontos): 141.625

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,12

Variação: -1,7%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,35

Variação: +0,58%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,53

Variação: -1,04%

Ambev ON

Preço: R$ 12,15

Variação: -1,22%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,88

Variação: +0,83%

Vale PNA

Preço: R$ 55,45

Variação: -0,27%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,76

Variação: -1,84%

Vale ON

Preço: R$ 55,45

Variação: -0,27%

Itausa PN

Preço: R$ 11,10

Variação: -1,6%

Global 40

Cotação: 739,059 centavos de dólar

Variação: -0,21%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4743

Venda: R$ 5,4748

Variação: +0,64%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,91

Venda: R$ 6,01

Variação: +5,66%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4674

Venda: R$ 5,4680

Variação: +0,56%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 6,5800

Venda: R$ 6,1590

Variação: +8,91%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,5055

Variação: +0,51%

- Euro

Compra: US$ 1,1639 (às 18h20)

Venda: US$ 1,1643 (às 18h20)

Variação: -0,01%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3730

Venda: R$ 6,3740

Variação: +0,05%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,6000

Venda: R$ 6,6580

Variação: +0,44%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.592,2 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +2,16%