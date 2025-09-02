Rubio: EUA conduziram ataque a navio de drogas que havia partido da Venezuela

Os militares dos Estados Unidos conduziram ataque letal a um navio de drogas no sul do Caribe, confirmou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, em publicação no X nesta terça, 2.
Segundo Rubio, a embarcação havia partido da Venezuela e estava sendo operada por uma organização narcoterrorista. Não foram reveladas informações adicionais sobre o grupo em questão.
