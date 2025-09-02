DGABC
Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Esportes Titulo Reencontro

São Paulo acerta retorno de Emiliano Rigoni

Antigo conhecido do clube, argentino reencontra técnico Hernán Crespo Botafogo tenta empréstimo do volante Luan, do São Paulo

Do Diário do Grande ABC
02/09/2025 | 18:12
Rubens Chiri/São Paulo FC
Rubens Chiri/São Paulo FC


O São Paulo acertou a contratação do meia-atacante argentino Emiliano Rigoni. De acordo com as informações do site GE, o clube não vai desembolsar valores para a chegada do jogador, que estava no Léon, do México. Com a volta, o atleta reencontra o conterrâneo e treinador, Hernán Crespo.

O contrato firmado tem duração até o final deste ano, com opção de prorrogação por mais um ano, caso o jogador cumpra algumas metas, sem previsão de pagamento por isso.

O atleta atuou em 2021 e 2022 com a camisa do Tricolor Paulista, deixando saudades em alguns torcedores. Pelo clube, Rigoni marcou 13 gols e deu nove assistências.

Na atual temporada, Rigoni esteve em campo apenas uma vez, entrando nos minutos finais da partida contra o Querétaro.

