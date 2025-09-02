São Paulo acerta retorno de Emiliano Rigoni

O São Paulo acertou a contratação do meia-atacante argentino Emiliano Rigoni. De acordo com as informações do site GE, o clube não vai desembolsar valores para a chegada do jogador, que estava no Léon, do México. Com a volta, o atleta reencontra o conterrâneo e treinador, Hernán Crespo.

O contrato firmado tem duração até o final deste ano, com opção de prorrogação por mais um ano, caso o jogador cumpra algumas metas, sem previsão de pagamento por isso.

O atleta atuou em 2021 e 2022 com a camisa do Tricolor Paulista, deixando saudades em alguns torcedores. Pelo clube, Rigoni marcou 13 gols e deu nove assistências.

Na atual temporada, Rigoni esteve em campo apenas uma vez, entrando nos minutos finais da partida contra o Querétaro.

