Luan Cândido troca o Grêmio pelo Sport para ter mais minutos em campo no Brasileirão

Um dos primeiros reforços do Grêmio para 2025, o lateral-esquerdo Luan Cândido não conseguiu espaço na equipe pela forte concorrência com Marlon e Lucas Esteves, e aceitou a proposta do lanterna Sport para poder jogar mais no Brasileirão. O empréstimo foi oficializado pelos clubes nesta terça-feira.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que após receber proposta do Sport Club do Recife pelo atleta Luan Cândido, entrou em acordo para o retorno antecipado do lateral-esquerdo ao Red Bull Bragantino, clube pelo qual o atleta estava cedido por empréstimo ao Tricolor. Luan foi liberado para viajar a Pernambuco, onde assinou contrato com o Sport Recife", anunciou o Grêmio.

O clube gaúcho fez questão de agradecer Luan Cândido pelo profissionalismo, mesmo com o jogador não sendo aproveitado pelo técnico Mano Menezes. "O clube agradece ao atleta pelo compromisso durante a temporada e deseja sucesso em seus próximos desafios."

Logo após, o Sport oficializou a chegada do jogador, que não escondia o sorriso de satisfação por encontrar uma casa para jogar nesta reta final de temporada. Luan Cândido vestiu a camisa do time pernambucano e espera ajudar a equipe na dura missão de se livrar na queda na Série A.

"O departamento de futebol do Sport Club do Recife oficializa a contratação do lateral-esquerdo Luan Cândido, que chega por empréstimo sem custos junto ao Red Bull Bragantino, com vínculo válido até dezembro de 2025", anunciou os pernambucanos.

"Revelado pelo Palmeiras, Luan Cândido tem 24 anos e construiu sua trajetória com passagens pela equipe de Bragança e RB Leipzig, da Alemanha, além do Grêmio e de convocações para as seleções brasileiras de base", continuou o Sport.

O defensor é o 11º reforço do Sport nesta janela de transferências. Antes, foram anunciados Gabriel Vasconcelos, Ramon, Kévyson, Aderlan, Pedro Augusto, Lucas Kal, Derik Lacerda, Ignacio Ramírez, Matheusinho e Léo Pereira.