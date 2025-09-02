A Gemini Space Station, uma exchange de criptomoedas, lançou sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) e anunciou que venderá 16,7 milhões de ações a um preço entre US$ 17 e US$ 19 cada, de acordo com um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA nesta terça-feira, 2.

A Gemini também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2,4 milhões de ações adicionais da empresa e 103.652 unidades dos acionistas vendedores ao preço da oferta pública inicial. Goldman Sachs e Citigroup estão listados como os principais subscritores da oferta.

A Gemini afirmou que receberá um valor líquido de aproximadamente US$ 272,3 milhões com a oferta.

A empresa pretende solicitar a listagem de suas ações no Nasdaq sob o símbolo GEMI. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado