Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Economia

Governo Trump irá à Suprema Corte para reverter decisão sobre ilegalidade de tarifas

02/09/2025 | 17:18



O governo Donald Trump deve protocolar na quarta-feira, 2, uma apelação à Suprema Corte dos Estados Unidos para reverter uma decisão que considerou ilegais as tarifas impostas pelo presidente norte-americano a importações estrangeiras. "EUA terão sérios problemas sem as tarifas. Sem elas, nós seremos um país de terceiro mundo", acrescentou o republicano durante coletiva de imprensa na Casa Branca.

Trump também afirmou que deve pedir uma "decisão acelerada" à Suprema Corte dada a "urgência" do assunto". "O mercado acionário quer e precisa de ações", disse.

Ele voltou a repetir equivocadamente que os índices acionários apresentam recuo nesta terça-feira, 2, por conta do "medo" de as tarifas serem consideradas ilegais de maneira definitiva.

O presidente dos EUA também mencionou que teria que "devolver as tarifas" se o recurso que será protocolado na Suprema Corte, na quarta-feira, for negado.

O republicano ainda comentou um vídeo que circula nas redes sociais mostrando um saco preto sendo arremessado de uma janela da Casa Branca.

Trump afirmou que a gravação "provavelmente é inteligência artificial (IA)" e ressaltou que "isso é a última coisa que eu faria porque há muitas câmeras em volta, inclusive as suas da imprensa". Segundo ele, as janelas do prédio "são à prova de balas, muito pesadas e seladas". Apesar da crítica, Trump acrescentou que a "IA é um pouco assustadora, mas pode fazer coisas incríveis. Somos líderes globais em IA por conta das tarifas".


