Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Reino Unido paga preço elevado na oferta recorde de US$ 14 bi em títulos da dívida

02/09/2025 | 17:12
Diário do Grande ABC


O Reino Unido ofertou um recorde de 14 bilhões de libras (US$ 18,9 bilhões) em títulos do governo para o vencimento em 2035. De acordo com a Reuters, o rendimento foi o maior desde 2008 e a operação atraiu mais de 141 bilhões de libras em propostas de compra pelos investidores.

O Escritório de Gestão da Dívida do Reino Unido (DMO, na sigla em inglês) informou que os títulos com taxa de 4,75% foi precificado a 98,972 libras por um valor nominal de 100 libras, equivalente a um rendimento bruto no resgate de 4,8786%. A transação será liquidada, e a primeira parcela deste título será emitida, em 3 de setembro de 2025.

De acordo com o Tesouro, a transação de hoje representa a terceira de oito lançamentos sindicalizados planejados no programa do DMO para 2025-26.

O Tesouro disse que o mercado doméstico forneceu o principal suporte para a emissão, absorvendo cerca de 60% dos títulos alocados.

"A força do suporte do mercado, apesar do cenário desafiador do mercado global e da alta qualidade das ordens de investidores recebidas hoje, nos permitiu lançar este título no valor de £ 14 bilhões. Esta transação representa a maior emissão de títulos do governo da história da DMO", segundo a CEO do DMO, Jessica Pulay.


