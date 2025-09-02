DGABC
Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Trump volta a pressionar Fed por juros e fala em decretar emergência habitacional nos EUA

02/09/2025 | 16:55
Diário do Grande ABC


O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) por cortes de juros durante coletiva de imprensa na Casa Branca. "Estou pensando em decretar uma emergência habitacional, mas preciso de uma ajudinha do Fed para isso. Eles precisam abaixar os juros para facilitar acesso à hipoteca", acrescentou o republicano.

"Nós temos um homem que atrasa nossa economia. Ele é conhecido como Jerome 'Atrasado Demais' Powell", disse Trump, em referência ao presidente do Fed. "Antes das eleições ele não era tão atrasado e até reduzia juros."

O líder norte-americano reforçou, ainda, que o país precisa de um "grande corte" de juros.

Sobre assuntos externos, Trump voltou a dizer que não tem qualquer preocupação com uma aproximação entre China e Rússia. "A China precisa mais de nós do que nós precisamos deles", disse.

O presidente norte-americano também repetiu que teve um ótimo encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca, e ótimas conversas telefônicas dias depois, mas alertou que pode adotar uma "postura diferente" caso Putin não demonstre interesse em avançar em negociações pelo fim da guerra na Ucrânia.


