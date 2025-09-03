A santinha volta ao Demarchi. Foi assim em 1966. Neste cartaz, um retrato de época. Com nomes, prendas, agradecimentos. Verdadeiramente, uma linda crônica.

Nossa Senhora da Boa Viagem era aclamada como a padroeira dos motoristas na Cidade do Automóvel
“Com carinho preparaste uma mesa para o pobre”.
Canto litúrgico apresentado nas missas de domingo, cf. “ABC Litúrgico” (ano 46, nº 2739, Diocese de Santo André).
Mil novecentos e sessenta e seis passou. E em vários outros anos a Procissão dos Carroceiros saia do bairro Demarchi em direção à Matriz, no Centro. Como ocorrerá domingo próximo.
Em 66 a procissão aconteceu no dia 18 de setembro. O cartaz registrou: “Abertura com a espetacular procissão de todo tipo de viaturas antigas e modernas, resumo da história da cidade desde o tempo dos carvoeiros até as modernas fábricas de carros”.
UMA OUTRA CIDADE
São Bernardo, de fato e de direito, era mesmo a Capital Brasileira do Automóvel. A Detroit brasileira. E da procissão participavam cavalos, charretes, carroças, bicicletas, motocicletas, carros e caminhões “de todos os tipos”.
A imagem histórica de Nossa Senhora da Boa Viagem era conduzida no caminhão da indústria de móveis Gastaldo.
Na organização, nomes muitos conhecidos: José Lazzuri, José Marotti, Pedro Marçon, Silvio de Oliveira Lima (o Silvio Ribeirão), Camilo Lazzuri, Olice Raíza, Luiz Vizentainer, Antonio Rubens Pires e Benedito Montoro Lopes.
BINGO? NÃO, TOMBOLA
As quermesses foram iniciadas em 17 de setembro e prosseguiram até 9 de outubro. Como atrações, valiosos prêmios na tombola: bonecas, artigos em cerâmica e em plástico. E mais: bebidas, churrasco “gostoso”, leilão.
No encerramento da festa, solene missa em ação de graças, oficiada pelo padre Fiorente Elena, chamado de o “vovô de São Bernardo”, e com a participação do coro misto Santa Cecília.
Vale relacionar os patrocinadores e os festeiros: Sérgio e Maria Flora Ballotim, Bortolo e Olga Basso, Roque e Concetta Menucelli, Hélio e Dirce de Souza Mello, Angelo e Assunta Marson, Laerte e Judite Pinchiani, Angelo Rafael e Deise Lentini, Arlindo e Antonuia Mattius Margonari, Santa Demarchi e família, Heitor e Rosa Tosi, Miguel e Catarina Postiglioni, Bruno e Mercedes Maria Rochetti.
Por fim, os agradecimentos: o vigário, padre Hugo Fent, os festeiros, o Mesc (Movimento de Expansão Social Católica, com espaço até hoje no bairro Assunção), os marianos e irmandades, todos empenhados na construção do Salão Paroquial.
NOVENA – Cinquenta e nove anos depois (1966-2025), São Bernardo realiza uma nova festa em louvor à Boa Viagem: hoje, na Basílica (Matriz), às 19h, presença do padre Peter Nguyen Van Hoach, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Tema: Catequese com Crianças.
Crédito da foto 1 – Bárbara Ogushi Medice
NÃO PERCAM. O menino Luca e o programa da festa de Nossa Senhora da Boa Viagem em 1966: houve benção dos carros e prêmios para os três melhores participantes da procissão em cada categoria, com carroças, bicicletas e demais veículos decorados
NAS ONDAS DO RÁDIO
Canta Itália
As canções que ficaram; temas marcantes em quadros que fazem lembrar a velha Itália e sua gente radicada na região.
No Momento Memória, a participação da colônia italiana na festa de Nossa Senhora da Boa Viagem e na Procissão dos Carroceiros.
Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9, em cadeia com a Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.
DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO
Quarta-feira, 3 de setembro de 1975 – Edição 2841
SANTO ANDRÉ – Prefeito Antonio Pezzolo inaugurava os primeiros “bolixões” (coletores de lixo) na Rua Coronel Oliveira Lima.
SÃO BERNARDO – Associação Comercial e Industrial realizava reunião-jantar nas Colônias (Rota do Frango com Polenta) para tratar do Serviço de Proteção ao Crédito.
SÃO CAETANO – Buracão da Cerâmica, com obras paralisadas de um centro recreativo, era tomado por famílias sem teto.
NOTA – Hoje ali estão o Palácio da Cerâmica e o Espaço de Lazer Chico Mendes.
DIADEMA – Departamento Municipal de Promoção Humana mudava para a Rua Regente Feijó, 32.
EM 3 DE SETEMBRO DE...
1905 – Uma ocorrência abalava a pacata Vila de São Bernardo: o suicídio do agricultor Giovanni Campi, 60 anos.
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo recebia parecer da Faculdade de Direito sobre a criação de uma universidade. Autores: Augusto César de Miranda Azevedo, João Pedro da Veiga Filho e José Machado de Oliveira.
1940 – Anúncios: General Motors recrutava mecânicos-ajustadores, eletricistas, encanadores, pedreiros e funileiros. E avisava:
1 - Inútil apresentar-se sem ser competente no ramo.
2 - Dá-se preferência a brasileiros ou naturalizados.
3 - Apresentar-se depois das 9h na fábrica em São Caetano.
Um novo programa de calouros no rádio paulistano: “Pau de Sebo”, pela Rádio Cosmos. Como animadores: Adoniran Barbosa, “Seo” Libório e Francisco Bruno Sobrinho.
1955 – Do correspondente do Estadão em Santo André: conjunto do IAPI, na Vila Guiomar, vivia o drama da falta d’água.
NOTA – Era correspondente o jornalista Emílio Baldacci.
Governo do Estado iniciava a extinção do presídio da Ilha Anchieta, com a remoção da primeira leva de presos para Taubaté.
MUNICÍPIOS BRASILEIROS
No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Ilhabela, fundada em 3 de setembro de 1805.
Pelo Brasil: Ângulo (PR), Pinheiro (MA), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Senador Pompeu (CE).
HOJE
Dia Nacional do Guarda Civil, criado em 1966
Dia Nacional do Biólogo
Dia das Organizações Populares
São Gregório Magno
3 de setembro
(Roma 540 - 604). Considerado o último dos papas do antigo Império Romano e o primeiro dos papas medievais.
Ilustração: Universidade Católica Dom Bosco
