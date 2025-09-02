DGABC
Economia Titulo

Klarna busca levantar até US$ 1,46 bi com IPO em NY e deve oferecer 34,3 mi de ações ordinárias

02/09/2025 | 16:41
A Klarna, provedora de empréstimos especializados e pagamentos online, anunciou que pode levantar até US$ 1,46 bilhão ao lançar sua aguardada oferta pública inicial (IPO) nesta terça-feira, 2. A empresa informou que 34,3 milhões de ações ordinárias serão oferecidas, com uma opção adicional de 5,1 milhões de ações em caso de excesso de demanda. Espera-se que as ações sejam precificadas entre US$ 35 e US$ 37 cada.

A empresa teria um valor de mercado em torno de US$ 14 bilhões no limite superior da faixa de preço, com base no número de ações ordinárias listadas em seu registro nos EUA.

Ela oferecerá cerca de 5,6 milhões de ações no IPO, enquanto certos acionistas oferecerão cerca de 28,8 milhões de ações, além de fornecer as ações adicionais em caso de excesso de demanda.

O IPO retoma planos de abertura de capital que chegaram a ser pausados no início do ano.

A Klarna chegou a apresentar documentos de registro à Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM dos EUA) antes da oferta amplamente antecipada, mas voltou atrás após os amplos anúncios de tarifas da administração do presidente norte-americano, Donald Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast


