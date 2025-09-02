DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Trump confirma mudança de sede do Comando Espacial americano do Colorado para o Alabama

02/09/2025 | 16:30
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta terça, 2, a mudança de sede do Comando Espacial americano do Colorado para o Alabama. O anúncio reverte uma decisão do ex-presidente Joe Biden que mantinha a sede temporária no antigo local.

Em anúncio no Salão Oval ao lado do secretário de Defesa, Pete Hegseth, e do vice-presidente, JD Vance, Trump também mencionou avanços nas discussões sobre o sistema de defesa aérea chamado de Domo de Ouro. "O Canadá quer muito ser incluído no Domo. Estamos trabalhando nisso com eles", acrescentou.

A declaração de hoje marca o primeiro anúncio público de Trump em uma semana, em meio a rumores que circularam em redes sociais sobre seu estado de saúde.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.