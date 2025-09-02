Jean Lucas exalta Rogério Ceni e mira duas vitórias em sua estreia na seleção brasileira

Calouro na seleção brasileira, o meio-campista Jean Lucas concedeu a sua primeira entrevista coletiva nesta terça-feira, em Teresópolis, e dividiu a sua convocação com uma pessoa que classificou como fundamental pelo seu bom momento na carreira: o técnico Rogério Ceni, que atualmente é seu treinador no Bahia.
"O Rogério me potencializou muito. Antes eu jogava muito como primeiro e segundo volante. Agora atuo como meia, chegando mais na área. Consigo dar assistências e fazer gols. Isso também fez o professor me chamar para a seleção para ter essa oportunidade", disse.
Único jogador de uma equipe do Nordeste, ele comentou sobre a responsabilidade de fazer um bom papel para representar a sua equipe entre os nomes da lista de Carlo Ancelotti.
"É muito marcante representar o Nordeste e a equipe do Bahia. Quero fazer o melhor para performar em alto nível e continuar a ser lembrado na seleção brasileira", disse.
Jean Lucas vai reencontrar um velho conhecido na Granja Comary: o meia Lucas Paquetá, com quem jogou durante toda a categoria de base na Gávea. "Ele está aqui há sete anos e atuamos muito tempo na base do Flamengo. Ter um cara como ele aqui é muito importante. Nos reencontramos depois de muito tempo e a recepção foi maravilhosa".
Jogador que tem no seio familiar a sua base, Jean Lucas aproveitou a entrevista coletiva para exaltar a ligação com os pais e a esposa. O meio-campista também espera cumprir uma meta nesta primeira convocação.
"Minha família é tudo para mim. Nestes últimos dois anos tive uma mudança muito grande na minha vida. Como jogador e como pessoa. Me tornei pai. Isso tem me ajudado. Para esses dois jogos, o ideal vai ser conseguir duas vitórias e, se possível, estar em campo. Vou voltar para casa muito feliz se conseguir este objetivo".
