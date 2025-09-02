DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer

Sex Pistols cancela show no The Town e festival anuncia Bad Religion como substituto

02/09/2025 | 16:05
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Sex Pistols cancelou o show que faria no The Town no próximo domingo, 7, em São Paulo. O festival anunciou o grupo norte-americano Bad Religion como substituto nesta terça-feira, 2.

"A apresentação da banda Sex Pistols não acontecerá devido ao estado de saúde do cantor Frank Carter", informou o festival pelas redes sociais.

Frank Carter, de 41 anos, é o novo cantor da lendária banda precursora de punk nos anos 70. Responsável por sucessos como God Save The Queen, os Pistols foram reativados em 2024.

Formado em Los Angeles, o Bad Religion é considerada uma das bandas mais influentes do punk mundial. Com mais de 40 anos de carreira, o grupo é comandado pelo vocalista Greg Graffin.

Ao revelar a novidade, o Bad Religion escreveu em suas redes: "São Paulo! Estamos muito felizes em nos juntar ao line-up do festival The Town! Estamos substituindo nossos amigos Sex Pistols. Green Day e Iggy Pop também estarão lá, no dia 7 de setembro. thetown.com.br"


