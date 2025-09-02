DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Trump fará reunião emergencial na quarta-feira, 3, para falar de decisão judicial sobre tarifas

02/09/2025 | 15:57
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 2, que organizará uma reunião de emergência na quarta-feira, 3, para comentar a recente decisão judicial que considerou ilegal a maior parte das tarifas impostas pelo americano. "Vou recorrer da decisão. As tarifas foram aplicadas por nós para resolver uma emergência econômica", acrescentou em entrevista ao apresentador Scott Jennings.

Segundo Trump, se o governo conseguir recorrer com sucesso da decisão judicial, o mercado acionário "vai disparar".

O republicano ainda afirmou estar "muito desapontado" com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, já que sempre teve uma "ótima relação" com o russo.

Questionado sobre uma aproximação entre Rússia e China, Trump negou qualquer preocupação com um "estreitamento de laços". "Eles nunca fariam uma ação militar contra nosso país. Temos o exército mais forte do mundo", disse.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.