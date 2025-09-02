Merz diz que Putin é 'mais grave criminoso de guerra do nosso tempo', e duvida de cessar-fogo

O chanceler federal alemão, Friedrich Merz, afirmou nesta terça-feira, 2, que o presidente russo, Vladimir Putin, é "talvez o mais grave criminoso de guerra do nosso tempo". Em entrevista à rede de televisão SAT1, ele também disse que o chefe do Kremlin atualmente "não tem motivos para se aproximar de um cessar-fogo".

Diante desse cenário, ele descartou o envio de tropas alemãs para a Ucrânia antes de um possível cessar-fogo.

Na ocasião, Merz defendeu a atual coalizão de governo que comanda a Alemanha. Embora a coligação CDU/CSU e o partido SPD "já tenham conquistado bastante", ainda há muito a ser feito, reconheceu. "Sei o que precisamos fazer", disse.