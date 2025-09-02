DGABC
Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Internacional Titulo

Rússia: Lavrov acusa Ocidente de 'abusar' do dólar para manter dominância no cenário global

02/09/2025 | 15:50
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, vê um "abuso" do papel do dólar pelos países ocidentais na tentativa de manter dominância no cenário global. Em entrevista ao jornalista russo Pavel Zarubin, publicada via Telegram, Lavrov chamou o uso da moeda americana como forma de pressionar outros países.

"O Ocidente também abusa do papel do dólar nos assuntos globais, impondo guerras tarifárias a todos ao seus redor. Tudo isso não tem nada a ver com a defesa dos direitos legítimos do Ocidente na economia e na política globais, mas é usado como meio de suprimir concorrentes", acrescentou o ministro.

Para Lavrov, países ocidentais fazem "de tudo" para impedir o surgimento de um mundo multipolar. Além disso, o ministro russo também destacou que agora "está claro para todos: esses concorrentes não apenas se fortaleceram, mas em muitos aspectos já superaram o coletivo histórico do Ocidente".


