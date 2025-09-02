DGABC
Economia Titulo

Rússia e China fecham vasto acordo para novo gasoduto na Sibéria

02/09/2025 | 15:25
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Rússia e China assinaram um memorando "legalmente vinculativo" nesta terça-feira, 2, para avançar na construção do gasoduto Poder da Sibéria 2, um projeto que deve consolidar o papel de Pequim como o cliente de energia mais importante de Moscou - que busca substituir os mercados europeus perdidos.

Na presença do presidente da Rússia, Vladimir Putin e do presidente da China, Xi Jinping, ocorreu uma cerimônia de troca de documentos entre a empresa russa Gazprom e a China National Petroleum Corporation (CNPC), e quatro documentos foram assinados, incluindo um Acordo de Cooperação Estratégica destinado a expandir as áreas de interação entre as companhias.

"Este será agora o maior, mais amplo e mais intensivo projeto de capital na indústria de gás do mundo", disse o CEO da Gazprom, Alexey Miller,

As delegações dos dois países ainda assinaram 22 documentos de cooperação como parte da visita oficial de Putin a Pequim, segundo a agência Tass.


