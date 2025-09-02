DGABC
Cultura & Lazer Titulo Anime

‘Demon Slayer: Castelo Infinito’ ganha pôster com luta de Zenitsu e Kaigaku

A luta, já mostrada em trechos do trailer, deve explorar a relação entre os dois personagens, que foram discípulos do mesmo mestre, Jigoro Kuwajima, o antigo Hashira do Trovão

Do Diário do Grande ABC
02/09/2025 | 15:10
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A contagem regressiva para a estreia de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito segue em ritmo acelerado. O longa, distribuído pela Crunchyroll e pela Sony Pictures Entertainment, chega aos cinemas do Brasil e da América Latina em 11 de setembro, com sessões dubladas e legendadas.

Um novo pôster divulgado nesta semana destaca um dos confrontos mais aguardados pelos fãs: o duelo entre Zenitsu Agatsuma e Kaigaku. A luta, já mostrada em trechos do trailer, deve explorar a relação entre os dois personagens, que foram discípulos do mesmo mestre, Jigoro Kuwajima, o antigo Hashira do Trovão.

A rivalidade ganha peso pelo fato de Kaigaku ter se tornado um oni, decisão que representou uma traição ao professor e ao Corpo de Exterminadores de Demônios. Determinado a honrar o legado de seu mestre, Zenitsu assume uma postura mais séria e enfrenta o antigo companheiro em uma das raras batalhas entre dois usuários da respiração do trovão.

Antes deste material, a divulgação do filme já havia apresentado pôsteres com outros combates importantes da saga: Tanjiro e Tomioka contra Akaza e Shinobu Kocho contra Doma.

Os ingressos para a pré-estreia já estão disponíveis, e a expectativa é de salas lotadas em várias regiões do País, incluindo o Grande ABC.

