Como Tom Hanks e Steven Spielberg criaram a trilogia definitiva sobre a Segunda Guerra Mundial

Quando pensamos em uma produção audiovisual sobre a Segunda Guerra Mundial envolvendo os nomes do ator Tom Hanks e do diretor Steven Spielberg, é natural que o primeiro pensamento seja sobre o filme O Resgate do Soldado Ryan. O longa, lançado em 1998, venceu cinco Oscar e é considerado um dos melhores filmes de guerra já feitos.

Há, no entanto, outras três produções sobre o mesmo tema, e que contam com o envolvimento de Hanks e Spielberg como produtores-executivos, que também merecem destaque por sua qualidade técnica e fidelidade histórica. Trata-se das minisséries: Band of Brothers, The Pacific e Masters of the Air.

Apesar de não serem sequências diretas, as três produções formam uma trilogia sobre a Segunda Guerra Mundial. Em Band of Brothers, lançada em 2001 pela HBO, acompanhamos a história de um batalhão de paraquedistas norte-americanos e sua participação no conflito na Europa.

Já em The Pacific, lançada em 2010 pela HBO, a história de diferentes fuzileiros navais norte-americanos durante a guerra na Ásia é contada. Por fim, Masters of the Air, lançada em 2024 pela AppleTV+, narra a participação de um grupo de bombardeio da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos no conflito e sua missão para destruir alvos militares dentro da Alemanha nazista.

Com elencos estrelados por grandes atores, um alto nível de produção e investimento e um apreço pela fidelidade histórica, as três minisséries se tornaram referência sobre a temática e venceram diversos prêmios. Cada produção é baseada em um ou mais livros de memórias de soldados que lutaram na guerra, aumentando ainda mais o realismo presente nas obras.

No dia em que o final da Segunda Guerra Mundial completa 80 anos - o conflito se encerrou no dia 2 de setembro de 1945 -, o Estadão relembra as três melhores minisséries sobre a temática. Confira:

Band of Brothers

Em Band of Brothers, a sensação do público ao assistir à minissérie não é a de que se está vendo uma guerra, mas sim participando dela. Inspirada no livro homônimo do historiador norte-americano Stephen E. Ambrose, a produção conta a história real da Easy Company, o 2º Batalhão, do 506º Regimento de Infantaria Paraquedista da 101ª Divisão Aerotransportada do exército dos Estados Unidos.

Ao longo de dez episódios, a obra da HBO acompanha os membros do batalhão durante a Segunda Guerra Mundial - do treinamento de paraquedistas em 1942 à invasão da Europa e o final do conflito. Com um investimento de mais de 120 milhões de dólares, a série contou com 11 locações diferentes, 500 atores e 10 mil figurantes, mais de 2 mil uniformes militares e 700 armas reais.

No elenco, nomes como Damian Lewis, Ron Livingston, Matthew Settle, David Schwimmer, Stephen Graham, Michael Fassbender, Simon Pegg, James McAvoy, Tom Hardy e Andrew Scott dão vida a diferentes militares. Cada episódio acompanha uma perspectiva diferente do batalhão, seja nas disputas políticas que ocorrem no meio militar, no trabalho brutal de um médico durante uma batalha ou nos momentos de tédio e incerteza que ocorrem durante o conflito.

Para aumentar ainda mais a fidelidade da obra e o envolvimento do público, os episódios também contam com depoimentos reais dos soldados da Easy Company que sobreviveram. Ao aliar a dramatização da cena com as falas dos combatentes, Band of Brothers transporta o espectador para a Segunda Guerra Mundial.

The Pacific

Dez anos após o sucesso de Band of Brothers, Tom Hanks e Steven Spielberg voltaram à temática da Segunda Guerra Mundial com The Pacific. Dessa vez, no entanto, a minissérie focou na participação do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos nos conflitos na região asiática do Oceano Pacífico.

A narrativa da série foi inspirada em dois livros de memória - With the Old Breed, do fuzileiro naval Eugene Sledge, e Helmet for My Pillow, do historiador e fuzileiro naval Robert Leckie. Assim como na minissérie anterior, The Pacific também explora diferentes perspectivas da guerra. Não há, entretanto, uma ligação tão forte entre as diferentes histórias contadas ao longo dos episódios.

A grande mudança entre as produções, no entanto, ocorreu no tom da narrativa. Se Band of Brothers soa como uma homenagem - e, em alguns momentos, como uma glorificação - dos atos do exército norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial, The Pacific opta por uma abordagem menos celebratória e mais sombria, explorando uma violência mais gráfica e o peso mental de um conflito dessa magnitude.

O elenco conta com James Badge Dale, Joseph Mazzello, Jon Seda, Jon Bernthal, Rami Malek e Anna Torv. À época, a produção custou cerca de 200 milhões de dólares, o que a tornou a minissérie mais cara da história.

Masters of the Air

Pela primeira vez longe da HBO, Hanks e Spielberg retornaram à Segunda Guerra Mundial em 2024 com o terceiro capítulo da trilogia - Masters of the Air, na AppleTV+. Baseada no livro homônimo do historiador Donald L. Miller, a minissérie conta a história do 100º Grupo de Bombardeio e sua missão: atingir a infraestrutura de guerra alemã, ganhar superioridade aérea sobre os nazistas e preparar o terreno para a invasão da Normandia.

A narrativa, no entanto, não é uma de glória, mas sim de perda e luto. Os enormes aviões B-17 utilizados pelo 100º sobrevoavam campos inimigos em plena luz do dia e, por conta disso, o número de baixas era enorme. Dos componentes do grupo, 77% foram mortos, feridos ou capturados na vida real.

A produção, então, foca no laço criado pelos combatentes em meio a uma situação de morte iminente. O elenco é recheado de estrelas, com nomes como Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Barry Keoghan e Ncuti Gatwa. Com nove episódios, a produção é a menos aclamada entre as três. Para boa parte dos críticos, a falta de consistência na fidelidade histórica da produção é um dos pontos baixos da minissérie.