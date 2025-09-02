DGABC
Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Internacional

Otan diz atuar para combater interferências russas a GPS, após ocorrido com Von der Leyen

02/09/2025 | 14:30
A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) está atuando para neutralizar a ação russa de bloqueio de sinais em voos civis, disse nesta terça-feira, 2, o secretário-geral da aliança, Mark Rutte, dois dias depois de um jato que transportava a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, ter perdido a capacidade de usar a navegação por GPS no espaço aéreo da Bulgária.

O avião pousou em segurança no domingo, 31, mas autoridades búlgaras disseram suspeitar que a Rússia estava por trás da interferência.

"Isso está sendo levado muito a sério", afirmou Rutte em entrevista coletiva em Luxemburgo. "Posso assegurar que estamos trabalhando dia e noite para combater isso, para evitar e garantir que não voltem a fazê-lo." Ele não detalhou mais. Nem a Rússia nem Von der Leyen comentaram publicamente o incidente. A UE e a Otan são entidades distintas, com diferentes países-membros, mas a segurança europeia é considerada vital por ambas. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast


